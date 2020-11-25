مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في القدس المحتلة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت، الأربعاء، فلسطينيا اشتبهت بقيامه بعملية دهس قرب أحد الحواجز العسكرية على مداخل مدينة القدس المحتلة.
وقالت الشرطة في بيان إن "المشتبه به بدأ بالسياقة بسرعة باتجاه أحد عناصر حرس الحدود" عند حاجز "الزعيم" الفاصل بين مدينة القدس ومستوطنة معالية أدوميم.
وأضافت: "أطلق عناصر الحراسة النار عليه ونقل للعلاج الطبي في مستشفى هداسا حيث أعلنت وفاته".
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية إن الجنود الإسرائيليين "أغلقوا الحاجز مباشرة، وسط انتشار أمني مكثف في المكان".
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