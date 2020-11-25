تحذير عاجل من الدفاع المدني السعودي لسكان منطقة جازان بسبب استمرار هطول الأمطار

اصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرا عاجلا بعد رصد استمرار فرصة هطول أمطار على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت مديرية الدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، «يستمر هطول مطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يشمل «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، فيفا، هروب» حتى الساعة التاسعة مساء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تشمل 9 مناطق بالمملكة.

وتابعت الهيئة أن الأمطار تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق: جازان ،عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة و تمتد إلى منطقة القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الرياض، الحدود الشمالية.

وكانت وزارة التعليم السعودية أصدرت تعميمًا عاجلًا ومهمًا بشأن التوقعات بهطول أمطار على المملكة.

وذكرت وزارة التعليم، في تعميمها، إنه حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات وبناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد؛ حيث يتوقع هطول أمطار على مختلف مناطق المملكة.

وتحسبًا لتلك الظروف طلبت الوزارة ضرورة الالتزام بمتابعة هذه الإجراءات:

١- خلو أسطح المباني التعليمية من وجود مخلفات.

٢- نظافة مجرى صرف مياه الصرف على الأسطح والتنسيق مع موسسة الصيانه لعمل الصيانة اللازمة لطبقات العزل.

٣- نظافة مزاريب المياه لمظلات الأفنية الداخلية من الأتربة وخلو مخارج الطوارئ من اأي عوائق.

٤- التأكد من إصلاح الأغطية للصرف الصحي داخل المبنى المدرسي.

٥- خلو فناء المدرسة ومحيطها من الحفر.

٦- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والكيبلات أو عدادات مكشوفة أو أسلاك، والتأكد بعد خلو المدرسة من عدم وجود التماسات.

وفي سياق متصل دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، بعد ورود تنبيهات جوية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من يوم غدٍ الخميس وحتى يوم الأحد القادم.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد الغامدي، أن هطول الأمطار سيصاحبه جريان السيول وتساقط للبرد ونشاط في الرياح السطحية تتسبب في أتربة مثارة على مدينة جيزان ومحافظات "فرسان، وأبو عريش، وصبيا، والطوال، وبيش، وفيفاء، والعارضة، والداير بني مالك، وهروب، والحرث".

وأهاب بالجميع التقيُّد بتعليمات السلامة والابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيرًا أو بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، وعدم السباحة في تجمعات المياه والمستنقعات ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

وشدد على ضرورة متابعة ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa.