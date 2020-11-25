لمكافحة الإرهاب.. اجتماع عاجل لوزراء العدل العرب

ترأس وزير العدل السعودي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اجتماع المكتب التنفيذي التحضيري لمجلس وزراء العدل العرب لدورته السادسة والثلاثين الذي عُقد اليوم افتراضيًا.

وتشكل هذه الدورة أهمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب، بجانب كونها خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة.

وتناول المجلس في اجتماعه موضوع الإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب والتأكيد على أولويته وضرورة تضافر الجهود المشتركة في سبيل مكافحته والعمل على استئصاله من جذوره.

وتشهد الدورة الـ36 مناقشة أهم البنود على جدول أعمالها كمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ومناقشة توحيد التشريعات العربية لمنع خطاب الكراهية، وموضوع شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، وإعداد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليًا في المنطقة العربية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين أمانتي مجلس وزراء العدل والداخلية العرب، ومناقشة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن.

ويستعرض المجلس في اجتماعه ماتم من أعمال للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لكونه جهازًا متخصصًا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.

ويشارك في أعمال الدورة الـ36 وزراء العدل بالدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، منذ قليل قد اعلن تدمير زورق مفخخ لميليشا الحوثي وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر.

وأفاد التحالف العربي أن سفينة تجارية تعرضت لأضرار طفيفة جراء شظايا المحاولة الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي.

وقال التحالف إن الأعمال الإرهابية لميليشيات الحوثي بدعم إيراني تهدد الملاحة والتجارة العالمية.

وأعلنت شركة للأمن البحري، اليوم الأربعاء، إصابة ناقلة تابعة لليونان بلغم في مرفأ سعودي بالبحر الأحمر.

ونقلت رويترز عن الشركة قولها إن الانفجار تسبب في إلحاق ضرر بالغ بجسم الناقلة، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت الشركة إن لغم قد انفجر في البحر الأحمر اضر بناقلة نفط ترفع العلم المالطي وتديرها اليونان قبالة ساحل المملكة العربية السعودية بالقرب من الحدود مع اليمن.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن أمس الثلاثاء، تدمير 5 ألغام بحرية زرعتها الميليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، أوضح التحالف أن الألغام البحرية التي دُمرت جنوب البحر الأحمر إيرانية الصنع من نوع "صدف".

وأضاف تحالف دعم الشرعية أن مجموع الألغام التي دُمرت في البحر الأحمر وصل لـ 163 لغما بحريا.

وشدد التحالف على أن أعمال الميليشيات الحوثية بدعم إيراني تهدد أمن الملاحة جنوب البحر الأحمر.