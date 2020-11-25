صامويل إيتو ناعيا دييجو أرماندو مارادونا: يا له من عام حزين

نعى صامويل ايتو لاعب برشلونة الإسباني السابق، نجم منتخب الأرجنتين، دييجو أرماندو مارادونا، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 60 عامًا.

ونشر صامويل ايتو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له تجمعه مع الأسطورة وكتب: "2020 ، يا له من عام حزين???????????????????????? راحة جيدة BOSS الأدرينالين ????????????????".

توفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية في مسقط رأسه.

أصيب أسطورة كرة القدم بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية من جلطة دماغية.

مارادونا ، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارداونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين آخرين وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.

وظهر مارادونا في الصورة المنشورة يوم 11 نوفمبر الجاري، يصافح طبيبه ليوبولد لوك في بوينس آيرس.

وغادر مارادونا المستشفى يوم الأربعاء قبل الماضي بعد نجاح عملية إزالة جلطة دموية من المخ.

وصرح الطبيب حينها بأن مارادونا "لديه إبراء ذمة موقعا ويمكن أن يعود إلى المنزل".

يجب أن نعلم أن كرة القدم الإيطالية قبل قدوم مارادونا كانت شيئًا، وبعد قدومه صارت شيئًا آخر، بل فإن إيطاليا تغيرت بعد قدوم مارادونا.. جنوبها الذي كان فقيرًا وبلا إنجازات أو نجاحات صار مثل شمال البلاد.

بدأ مارادونا مسيرته مع نادي أرجنتينيوس جونيورز، ومن ثم انتقل لنادي بوكا جونيورز، ظهرت موهبته وأصبح أحد أفضل لاعبي العالم، ليجذب أنظار نادي برشلونة وينتقل لصفوف الفريق الكتالوني بعد بطولة كأس العالم 1982، مقابل 7.6 مليون دولار، في أغلى صفقة انتقال للاعب في ذلك الوقت.

ازداد تألق مارادونا مع برشلونة واستطاع الفوز بالبطولات المحلية الثلاث، لكنها كان يواجه عنصرية وتدخلات عنيفة من لاعبي الدوري الإسباني حتى تعرض لكسر في الكاحل بعد تدخل عنيف من مدافع نادي أتليتكو بيلباو أندوني ڤواكوتيكشا ، ليتغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

ويشاء القدر أن يلتقي برشلونة بأتليتكك بيلباو في نهائي كأس الملك، فواكوتيكشا لم يكف عن مضايقة مارادونا والتدخل عليه بشكل عنيف، لينفجر مارادونا في وجهه وفي وجه لاعبي الفريق الخصم، ووجه لاعبو أتليتك بيلباو جمهورهم لسب مارادونا والهتاف العنصري ضده.. انقلبت المباراة لحرب في الملعب أمام أعين 100 ألف متفرج وأمام ملك إسبانيا، أكثر من 60 شخصًا أصيبوا.. ليقرر برشلونة ومارادونا أن قصة ارتباطهما انتهت.

وفي إيطاليا، كانت الحياة تسير بشكل طبيعي، السيطرة للشمال ماديًا وكرويًا وفي كل شيء، وفي الجنوب كانت الفروقات صارخة بينهم وبين الشمال، وبالذات مدينة نابولي أكثر المدن إجرامًا وفقرًا وجوعًا.

لكن إداريي نابولي، فكروا في جلب مارادونا أغلى وأفضل لاعب في العالم، لا أحد يعلم من أين جاءت لهم تلك الفكرة، لكنهم أرادوا استغلال استحالة لعبه للبارسا مرة أخرى، تفاوضوا معه، ضخوا جميع أموال النادي والمدينة تقريبًا من أجل الظفر بخدماته، خصصوا أكثر من 10 ملايين دولار لضمه، وهو ما حدث بالفعل صيف عام 1984.

لم يصدق سكان ومشجعي مدينة نابولي فكرة التفاوض مع مارادونا من الأساس، كانوا يظنونها مجرد شائعات، حتى حل مارادونا عليهم في أحد القوارب التي رست في خليج المدينة، تم توقيع العقد على قارب مع إداري الفريق سيتيرز بيلر و مالك الأشغال العامة فيرلينو وأنطونيو جوليانو مدير الكرة.. مارادونا أصبح مرة أخرى أغلى لاعب في العالم وانتقل لناد غير معروف ليس غنيًا وليس له أي تاريخ يذكر.. انتقل ليصبح بطل مدينة بأكملها .