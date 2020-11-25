الرئيس الأرجنتينى يعلن الحداد لثلاثة أيام على رحيل دييجو مارادونا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان أصدره المكتب الإعلامى للرئاسة الأرجنتينية بحسب "روسيا اليوم" : "بمناسبة رحيل دييجو أرماندو مارادونا سيعلن رئيس البلاد الحداد ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم". وقدمت نائبة رئيس الجمهورية كريستينا فرنانديز دى كيرشنر التى كانت صديقة لمارادونا تعازيها لعائلته وذويه وكتبت على "تويتر": "وداعا يا مارادونا، نحبك حبا جما". وتوفى مارادونا اليوم، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر يناهز 60 عاما.

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