استطلاع رأى: الجمهوريون يرغبون فى ترشيح ترامب فى سباق 2024

جدة - نرمين السيد - ووفقا للمجلة، فإن ترامب حصل على دعم 53% من الجمهوريين فى سباق تمهيدى افتراضى للحزب لانتخابات الرئاسة عام 2024، بحسب الاستطلاع الذى أجرى بين الناخبين المسجلين.

وحل مايك بنس فى المركز الثانى بدعم نسبته 12% فقط. فيما حصل دونالد ترامب جونيور على 8%، فيما حصلت شخصيات جمهورية بارزة مثل السيناتورات توم كوفتون وتيد كروز وميت رومنى ونيكى هالى على أقل من 5% من الدعم.

وفى حين قال 67% من الناخبين الجمهوريين أيضا إنهم يدعمون انتقال السلطة سلميا لإدارة بايدن، فإنهم يريدون رؤية ترامب مجددا فى البيت الأبيض فى 2024.