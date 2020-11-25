استطلاع رأى: الجمهوريون يرغبون فى ترشيح ترامب فى سباق 2024

جدة - نرمين السيد - ووفقا للمجلة، فإن ترامب حصل على دعم 53% من الجمهوريين فى سباق تمهيدى افتراضى للحزب لانتخابات الرئاسة عام 2024، بحسب الاستطلاع الذى أجرى بين الناخبين المسجلين.
وحل مايك بنس فى المركز الثانى بدعم نسبته 12% فقط. فيما حصل دونالد ترامب جونيور على 8%، فيما حصلت شخصيات جمهورية بارزة مثل السيناتورات توم كوفتون وتيد كروز وميت رومنى ونيكى هالى على أقل من 5% من الدعم.
وفى حين قال 67% من الناخبين الجمهوريين أيضا إنهم يدعمون انتقال السلطة سلميا لإدارة بايدن، فإنهم يريدون رؤية ترامب مجددا فى البيت الأبيض فى 2024.
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