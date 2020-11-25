بايدن يكشف عن أعضاء فريقه الاقتصادي الأسبوع المقبل

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يعتزم الكشف عن فريقه الاقتصادي الأسبوع المقبل.

كان بايدن أعلن عن جزء من فريقه السياسي أمس الثلاثاء، والذي ضم عدد من الوزراء والمستشارين.

وقدم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أمس الثلاثاء، أعضاء إدارته الجديدة الذين عينهم منذ يومين، مؤكدًا استعدادهم للعمل من اليوم الأول من توليهم مسئولياتهم.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي بمشاركة أعضاء إدارته الجدد اليوم إن "الفريق الجديد سيجعل بلادنا أقرب إلى حلفائها وسيعزز علاقاتنا بالعالم"، مضيفًا أن "الفريق الجديد للسياسة الخارجية والأمن القومي لديه إنجازات غير مسبوقة".

وأضاف: "لدينا أول امرأة ستقود مجتمع الاستخبارات وأول امرأة من أصل أفريقي تشغل منصب مندوبنا لدى الأمم المتحدة".

وتابع: "فريق السياسة الخارجية والإمن القومي بإدارتنا سيتولى إعادة الولايات المتحدة إلى دورها العالمي".

وأشار بايدن إلى تعيين ليندا توماس كسفيرة أمريكية لدى الأمم المتحدة، موضحًا أن الأخيرة عملت في مناطق مختلفة من العالم.

وأكد بايدن أن "الولايات ستكون آمنة مع تولي آفريل هينز إدارة المخابرات الوطنية".

وقال بايدن مقدمًا أنتوني بلينكن، الذي أسند إليه منصب وزير الخارجية إنه سيعمل على إعادة علاقات أمريكا الخارجية وسيعيد الثقة في وزارة الخارجية.

وأضاف: "هذا الفريق حقق أكبر الإنجازات الدبلوماسية والولايات المتحدة ستعود لمركزها التاريخي في القيادة".

وكانت ولايتي نيفادا وبنسلفانيا، أعلنتا في وقت سابق من اليوم فوز بايدن رسميًا في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.