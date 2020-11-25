رسالة عاطفية من كامالا هاريس إلى الشعب الأمريكي

بعثت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الشعب الأمريكي بمناسبة قرب احتفالات الكريسماس، بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وكتبت هاريس في تغريدة على تويتر: "اقتربنا من أيام العطلات، من المهم أن نكون بعيدين اجتماعيا، وليس بعيدين عاطفيا".
وأضافت: "احصل على بعض الوقت لمراسلة شخص عزيز عليك لم تره منذ فترة، أو اطمئن على أصدقائك الوحيدين، أو اكتب الرسالة التي كنت تؤجلها، سوف نتغلب على كل هذا معا".
ومن ناحية أخرى، أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أمس الثلاثاء، أن هناك سلسلة من التحديات تنتظر الإدارة الأمريكية الجديدة مع دخولها البيت الأبيض.
وقالت هاريس في مؤتمر صحفي لتقديم أعضاء إدارة بايدن الجديدة إن "الدور القيادي للولايات المتحدة في العالم لا بديل عنه"، مضيفة: "سنعيد تجديد وبناء تحالفات أميركا من أجل أمننا القومي ومصالحنا".
وأشارت هاريس إلى أن هناك سلسلة من التحديات تنتظر الإدارة لدى دخولها البيت الأبيض، موضحة أن "التغير المناخي ومكافحة كورونا من أبرز التحديات"
وتابعت: "نبدأ مواجهة تحدياتنا بمكافحة جائحة كورونا واحتواء آثارها الاقتصادية".
من جهته، أكد مرشح بايدن لمنصب مسئول ملف المناخ، جون كيري، أنه سيبذل كل ما في وسعه لإنجاز المهمة التي كلف بها.
وقال كيري: "سنعمل على خطة جريئة لمكافحة التغير المناخي"، لافتًا إلى أن "قرار الرئيس المنتخب جو بايدن العودة إلى اتفاق باريس للمناخ خطوة صائبة".
وأردف: "الفشل ليس خيارًا لنا وسنعمل كل ما في وسعنا لإنجاز مهامنا في الحفاظ على المناخ".
وكان بايدن قدم أعضاء إدارته الجديدة الذين عينهم منذ يومين، مؤكدًا استعدادهم للعمل من اليوم الأول من توليهم مسئولياتهم.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي بمشاركة أعضاء إدارته الجدد اليوم إن "الفريق الجديد سيجعل بلادنا أقرب إلى حلفائها وسيعزز علاقاتنا بالعالم"، مضيفًا أن "الفريق الجديد للسياسة الخارجية والأمن القومي لديه إنجازات غير مسبوقة".
ودعت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأمريكيين إلى تقديم تبرعات لخوض المعركة القضائية بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية.
وقالت "هاريس"، في تصريحات صحفية، "الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، والجمهوريون يحاولون تفكيك النصر الحاسم بدعاوى قضائية لا أساس لها".
وتسببت تغريدات لترامب في إثارة الجدل والحيرة، بشأن إقراره بفوز بايدن بالانتخابات أم مواصلة حملته القضائية ضد النتائج.
وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، الأحد: "لقد فاز لأن الانتخابات زورت"، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام عالمية إقرارا للمرة الأولى بفوز منافسه في انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر، لكنه كرر إدعاءاته بالتلاعب بنتيجة الانتخابات.
وجاء في تغريدة ترامب "لقد فاز لأن الانتخابات زورت. لم يسمح للمراقبين والملاحظين بالتواجد. الأصوات تم احتسابها من قبل شركات يملكها اليسار الراديكالي مثل دومينين ذات السمعة السيئة والمعدات الرديئة والتي لم تعتبر مؤهلة في تكساس التي فزت بها بفارق كبير. بالإضافة إلى الإعلام المزيف والصامت وغير ذلك الكثير".
وكان ترامب أكد، مساء السبت، أن هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات ضمن الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات، بينها ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا.
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