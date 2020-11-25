رسالة عاطفية من كامالا هاريس إلى الشعب الأمريكي

بعثت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الشعب الأمريكي بمناسبة قرب احتفالات الكريسماس، بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتبت هاريس في تغريدة على تويتر: "اقتربنا من أيام العطلات، من المهم أن نكون بعيدين اجتماعيا، وليس بعيدين عاطفيا".

وأضافت: "احصل على بعض الوقت لمراسلة شخص عزيز عليك لم تره منذ فترة، أو اطمئن على أصدقائك الوحيدين، أو اكتب الرسالة التي كنت تؤجلها، سوف نتغلب على كل هذا معا".

ومن ناحية أخرى، أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أمس الثلاثاء، أن هناك سلسلة من التحديات تنتظر الإدارة الأمريكية الجديدة مع دخولها البيت الأبيض.

وقالت هاريس في مؤتمر صحفي لتقديم أعضاء إدارة بايدن الجديدة إن "الدور القيادي للولايات المتحدة في العالم لا بديل عنه"، مضيفة: "سنعيد تجديد وبناء تحالفات أميركا من أجل أمننا القومي ومصالحنا".

وأشارت هاريس إلى أن هناك سلسلة من التحديات تنتظر الإدارة لدى دخولها البيت الأبيض، موضحة أن "التغير المناخي ومكافحة كورونا من أبرز التحديات"

وتابعت: "نبدأ مواجهة تحدياتنا بمكافحة جائحة كورونا واحتواء آثارها الاقتصادية".

من جهته، أكد مرشح بايدن لمنصب مسئول ملف المناخ، جون كيري، أنه سيبذل كل ما في وسعه لإنجاز المهمة التي كلف بها.

وقال كيري: "سنعمل على خطة جريئة لمكافحة التغير المناخي"، لافتًا إلى أن "قرار الرئيس المنتخب جو بايدن العودة إلى اتفاق باريس للمناخ خطوة صائبة".

وأردف: "الفشل ليس خيارًا لنا وسنعمل كل ما في وسعنا لإنجاز مهامنا في الحفاظ على المناخ".

وكان بايدن قدم أعضاء إدارته الجديدة الذين عينهم منذ يومين، مؤكدًا استعدادهم للعمل من اليوم الأول من توليهم مسئولياتهم.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي بمشاركة أعضاء إدارته الجدد اليوم إن "الفريق الجديد سيجعل بلادنا أقرب إلى حلفائها وسيعزز علاقاتنا بالعالم"، مضيفًا أن "الفريق الجديد للسياسة الخارجية والأمن القومي لديه إنجازات غير مسبوقة".