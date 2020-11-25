18 ألفا و213 إصابة جديدة.. بريطانيا تسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا منذ مايو الماضي

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 18 ألفا و213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى جانب تسجيل 696 حالة وفاة جديدة، ليصبح أعلى معدل وفيات يومي في بريطانيا منذ 5 مايو الماضي.

وأظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، ارتفع إلى نحو 1.54 مليون حالة حتى صباح اليوم، الأربعاء، بتوقيت لندن.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض «كوفيد 19» الناجم عن الإصابة بالفيروس، وصل إلى 55935 حالة.

وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 42 أسبوعًا.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إنه قد يتم تخفيف إجراءات العزل العام للسماح للعائلات بالتجمع في عيد الميلاد نظرا لوجود مؤشرات على أن حالات الإصابة بكورونا بدأت تستقر.

وتسجل بريطانيا أسوأ حصيلة وفيات رسمية ناتجة عن فيروس كورونا في أوروبا. وعلى الإثر فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون مجموعة من أشد إجراءات العزل العام بهدف الحد من تفشي الفيروس.

وذكر هانكوك، أنه يتعاون مع الإدارات المعنية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية لتطبيق نظام يشمل عموم بريطانيا للقواعد المتعلقة بعيد الميلاد.

وتخضع بريطانيا لإجراءات عزل عام منذ أسبوعين، الأمر الذي قال هانكوك إنه ساهم في استقرار أعداد الإصابات، وهو مؤشر مهم على أن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح قبيل اتخاذ قرار بشأن عيد الميلاد.

وقال هانكوك: "هناك مؤشرات مشجعة على أن أعداد الحالات بدأت تستقر وأن العزل العام الذي طبقناه في مطلع هذا الشهر يؤتي ثماره".

وينتهي العزل العام في إنجلترا في الثاني من ديسمبر على الرغم من أن بعض الوزراء لم يستبعدوا إمكانية تمديده.