دعوات في باريس للاعتراف باستقلال كاراباخ والحكومة الفرنسية ترد

دعا مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الفرنسية للإعتراف بإقليم كاراباخ كدولة مستقلة، وذلك بعد تثبيت وقف إطلاق النار في الإقليم المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسيا.

وصوت لصالح وثيقة تدعو إلى الاعتراف بـ كاراباخ كدولة مستقلة 305 نواب فرنسيين مقابل نائب واحد عارض الوثيقة، لكن الوثيقة لا تأخذ طابعًا تنفيذيًا بل استشاريًا فقط، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وجاء في الوثيقة أن "مجلس الشيوخ يدعو الحكومة للاعتراف بجمهورية ناجورني كاراباخ ويجعل الاعتراف أداة للتفاوض من أجل فرض السلام الدائم".

ويعتقد النواب الفرنسيون أن أذربيجان لن تضمن أمن وحرية الشعب الأرمني في إقليم كاراباخ.

وناقشت الوثيقة أيضًا العدوان العسكرية الذي شنته أذربيجان بدعم من النظام التركي والمرتزقة الأجانب على الإقليم، حيث دعا النواب الفرنسيون إلى إخراج القوات المسلحة الأذربيجانية والمرتزقة الموالين لها على الفور من الإقليم.

علاوة على ذلك اقترح مجلس الشيوخ الفرنسي على الحكومة بالمطالبة بإجراء تحقيق دولي حول جرائم الحرب التي تم ارتكابها في كاراباخ.

من جانبها، ردت وزارة الخارجية الفرنسية على اقتراح مجلس الشيوخ قائلة إن الاعتراف بـ كاراباخ من جانب واحد ليس له أي قيمة.

وقالت الخارجية الفرنسية إن "اعتراف فرنسا من جانب واحد باستقلال كاراباخ لن يصب في مصلحة أحد.. لن يصب في مصلحة أرمينيا ولا شعب كاراباخ ولا فرنسا ولا أي من أعضاء مجموعة مينسك وكذلك لن يصب في مصلحة أوروبا".

وأضافت: "هذه ليست سياسة الحكومة ولا سياسة أرمينيا إنها سياسة شركائنا".