بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ 6 أشهر

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 696 حالة وفاة و18,213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتعتبر حصيلة الوفيات التي سجلتها الصحة البريطانية اليوم هي الأعلى منذ 5 مايو الماضي، وفقًا لوكالة "رويترز".

وسجلت بريطانيا في اليوم السابق، 11,299 إصابة و608 وفيات بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لبيانات الصحة البريطانية، فإن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 1,557,007 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 56,533 حالة وفاة.

وتوصلت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، إلى اتفاق مع شركة موديرنا الأمريكية للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يخطط للحصول على 160 مليون جرعة من لقاح شركة موديرنا المضاد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العقد الذي ستوقعه مع الشركة سيكون السادس من نوعه، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت دير لاين: "يسرّني أن أعلن أننا سنصادق غدًا على عقد جديد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19"، مشيرةً أيضًا إلى أن هناك عقدًا سابعًا مقبلًا من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وقبل ذلك، سبق أن وقعت المفوضية الأوروبية خمسة عقود لطلبات مسبقة للقاحات مع شركة "أسترازينيكا" السويدية البريطانية وشركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية (400 مليون جرعة من كل من الشركتين) وتحالف شركتي "سانوفي" الفرنسية و"جي إس كيه" البريطانية (300 مليون جرعة) وتحالف "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية (300 مليون جرعة) ومختبر "كيورفاك" الألماني (405 ملايين جرعة).