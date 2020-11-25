إسرائيل تقصف شاحنة أموال إيرانية في سوريا

كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، عن استهداف القصف الذي طال ميليشيا حزب الله اللبناني في سوريا أمس، شاحنة أموال آتية من إيران إلى ميليشا حزب الله في سوريا.

وقالت مصادر وفق ما نقلته الحدث السعودية إن إيران أرسلت أموالا عبر طائرة فارس إلى دمشق ولدى تحميلها بشاحنات لحزب الله قصفتها إسرائيل.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، هاجمت عدة أهداف تابعة لإيران في سوريا.

وذكر موقع "والاه" العبري، أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة، هدفين لقوات إيرانية، الأول في القنيطرة والثاني قرب دمشق.

ونقل الموقع العبري، عن تقارير سورية، أن 8 قتلى سقطوا بالهجوم الجوي الإسرائيلي، الذي وقع الليلة بالقنيطرة، وقرب العاصمة دمشق.

ولفت الموقع، إلى أن إسرائيل قررت إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران المدني، قرب منطقة الجولان، تخوفا من وقوع ردود على القصف.

وفي السياق، أشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى أن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، قدم الليلة شكوى رسمية، ضد التواجد العسكري الإيراني في سوريا.