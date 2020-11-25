فريق بايدن يكشف عن موعد تسلمه أول موجز يومي من المخابرات الأمريكية

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع حصول الأخير على التقارير اليومية للمخابرات الأمريكية المخصصة للرئيس بدءًا من يوم الاثنين المقبل.

وقالت المستشارة جين بساكي، في فريق بايدن الانتخابي في إحاطة إعلامية إن فريق بايدن يتوقع حصول الرئيس على أول تقرير من المخابرات الأمريكية يوم الاثنين المقبل.

وأضافت بساكي أن الرئيس الأمريكي المنتخب سيعلن عن الأعضاء الرئيسيين في فريقه الاقتصادي الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن فريق بايدن الانتقالي أطلع على عملية الإسراع في الاستجابة لتفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك عقب موافقة البيت الأبيض، أمس، على السماح لتسليم بايدن الموجز اليومي للرئيس، وهو عبارة عن تقارير سرية لجهاز المخابرات، التي خصصت إلى رئيس الولايات المتحدة، وذلك في إطار الخطوات المتبعة لنقل السلطة إلى إدارة بايدن الجديدة.

وقال مسئول بإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إن البيت الأبيض وافق على تسليم الموجز اليومي إلى بايدن، وفقًا لوكالة "رويترز".

وبموجب هذا القرار، سيتمكن من بايدن من الوصول إلى المعلومات المخابراتية حول التهديدات التي تحدق بالأمن القومي حول العالم.