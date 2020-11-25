نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوباما يشيد بمحمد بن زايد خلال مذكراته: قائد محنك ومن أذكى الزعماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

امتدح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الشيخ محمد زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، واصفا إياه بأنه "أذكى زعيم بالمنطقة".

وفي الجزء الثاني من مذكراته التي حملت عنوان "أرض الميعاد" امتدح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، واصفا إياه بأنه "أذكى زعيم في منطقة الخليج العربي".