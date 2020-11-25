عاجل.. وفاة مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية والكرة العالمية عن عمر 60 عام

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عمر شويل - جدة وفاة مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية والكرة العالمية، توفي اليوم اللاعب العالمي دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عام بعد تعرضه لازمة صحية تعرض لها اليوم، وكان النجم الأرجنتيني قد قدم مسيرة كروية رائعة امتدت الي ما يقرب من خمسة عشرة عاماً طوال مسيرته الكروية، وقد قاد النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا منتخب بلاده للفوز بكأس العالم عام 1986، وقد خاض النجم مارادونا موسماً رائعاً مع فريق بوكا جونيورز البرازيلي في عام 1981-1982 ثم بعدها انتقل مباشرة إلى فريق برشلونة الإسباني، وقد لعب بقميص فريق برشلونة خلال عامي 1982 و1984 وذلك قبل أن يقضى فترة سبعة مواسم كاملة مع فريق نابولى الإيطالي ليقوده للتربع على عرش ومقدمة كرة القدم الإيطالية بل والأوروبية أيضاً.

سبب وفاة النجم دييجو أرماندو مارادونا

مارادونا تعرض اليوم الي سكتة قلبية تنفسية في منزله الخاص في تيجري، حيث كان النجم الأرجنتيني في فترة نقاهة بعد أن تم إجراء عملية جراحية له نتيجة ورم دموي عاني منه كثيراً، وقد أعلنت شبكة كلارين أن الحالة الصحية الخاصة بالنجم الأرجنتيني مارادونا عادت للتدهور اليوم مرة أخري وتم نقله من خلال سيارة إسعاف قبل أن يتعرض للوفاة داخل المستشفى.

النجم دييجو أرماندو مارادونا