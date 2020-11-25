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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية والكرة العالمية عن عمر 60 عام في المقال التالي
عمر شويل - جدة وفاة مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية والكرة العالمية، توفي اليوم اللاعب العالمي دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عام بعد تعرضه لازمة صحية تعرض لها اليوم، وكان النجم الأرجنتيني قد قدم مسيرة كروية رائعة امتدت الي ما يقرب من خمسة عشرة عاماً طوال مسيرته الكروية، وقد قاد النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا منتخب بلاده للفوز بكأس العالم عام 1986، وقد خاض النجم مارادونا موسماً رائعاً مع فريق بوكا جونيورز البرازيلي في عام 1981-1982 ثم بعدها انتقل مباشرة إلى فريق برشلونة الإسباني، وقد لعب بقميص فريق برشلونة خلال عامي 1982 و1984 وذلك قبل أن يقضى فترة سبعة مواسم كاملة مع فريق نابولى الإيطالي ليقوده للتربع على عرش ومقدمة كرة القدم الإيطالية بل والأوروبية أيضاً.
سبب وفاة النجم دييجو أرماندو مارادونا
مارادونا تعرض اليوم الي سكتة قلبية تنفسية في منزله الخاص في تيجري، حيث كان النجم الأرجنتيني في فترة نقاهة بعد أن تم إجراء عملية جراحية له نتيجة ورم دموي عاني منه كثيراً، وقد أعلنت شبكة كلارين أن الحالة الصحية الخاصة بالنجم الأرجنتيني مارادونا عادت للتدهور اليوم مرة أخري وتم نقله من خلال سيارة إسعاف قبل أن يتعرض للوفاة داخل المستشفى.
النجم دييجو أرماندو مارادونا
- ولد نجم وأسطورة كرة القدم الأرجنتينية في يوم 30 أكتوبر من عام 1960 وذلك في العاصمة الأرجنتينية آيرس، وقد بدأ مسيرته الكروية الرائعة لاعباً مهارياً كبيراً في فريق أرجنتينوس جونيورز وذلك في عام 1976.
- وكان اللاعب علي المستوى الدولى، انضم مارادونا الي منتخب بلاده وكان عمره 16 عاماً، وقد حقق أول لقب له مع فريق التانجو وهو في الثامنة عشر من عمره وقد فاز وتُوج بكأس العالم للشباب.
- وقد ظهر النجم الدولي مارادونا لأول مرة في كأس العالم في عام 1982 وكان عمره 22 عام فقط، محققاً إنجاز تاريخي بإحراز 5 أهداف خلال هذه البطولة.
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