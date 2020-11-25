تمويل شخصي بضمان الوظيفة مع إمكانية تأجيل الأقساط لمدة عام كامل؛ حيث يبحث الكثير من الأشخاص عبر محركات البحث جوجل وبعض مواقع التواصل الإجتماعي عن تمويل شخصي بمبلغ كبير نسبياً لإقامة مشروع أو تأسيس أوغيره من كثير من الأمور الحياتية ومتطلبات الحياة، أو يمكن اقتراض قرض من البنك من أجل شراء سيارة أو تصليحها، أو يمكن بناء منزل، لذا فقد تقدم الكثير من البنوك في جميع أنحاء الدول العربية والدول الأجنبية تمويل شخصي يناسب جميع الفئات، فقد توفر كثير من البنوك تمويل خاص للموظفين، وأيضاً يوجد تمويل خاص للفئة المتوسطة، وتمويل شخصي خاص للفئة محدودة الدخل وبراتب بسيط يتناسب مع ظروفهم المادية، لذا فقد نقدم لكم زوار موقعنا الإلكتروني “موقع ثقفني” تمويل شخصي بضمان الوظيفة ويتوفر ذلك التمويل بعدة مزايا تختلف عن ما يقدمه أي بنك أخر في جميع البنوك العربية، تابعوا معنا التفاصيل كاملة.

تمويل شخصي بضمان الوظيفة

يوجد برامج تمويلات شخصية لجميع لعملاء البنوك وللأشخاص العاملين في الشركات العاملة، ومن أهم هذه البنوك التي توفر ذلك تمويل بنك الإسكندرية، وقد تتوافر تلك التمويلات الشخصية بعدة مميزات تختلف عن مميزات التي يقدمها البنوك الأخري، حيث يتمكن أي عميل من تأجيل أقساط التمويل لمدة عاماً كاملاً، ولكن تمويل شخصي بضمان تحويل كامل الراتب الشهري الخاص بالعميل الذي حصل علي التمويل الشخصي من بنك الإسكندرية.

تصل فترة السداد التي يتوافر عليها التمويل الشخصي من بنك الإسكندرية الي اثني عشر عاماً أي 12 سنة كاملة، وتحديد الأقساط بالاتفاق بين العميل والبنك. أسعار العائد ثابتة وتنافسية، كما يمكن اختيار العميل بين أسعار ثابتة ومتغيرة. تأمين تكافلي مجاني مدى الحياة. يصل مبلغ التمويل الذي يوفره بنك الإسكندرية للعميل الي مليون ونصف المليون أي يصل الي 1.500.000 ويبدأ من 5000.

شروط الحصول علي التمويل

ألا يقل عمر العميل المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً من أجل الحصول علي التمويل. ألا تقل مدة العمل عن ثلاثة أشهر. يجب توفير صورة من الهوية الوطنية. يجب توفير خطاب توضيح للراتب الشهري . فاتورة للكهرباء أو أي فاتورة إثبات اخري لا يتخطى تاريخها الثلاثة أشهر.

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مزايا التمويل الشخصي