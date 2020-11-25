أبوظبي.. إطلاق "ائتلاف الأمل" لدعم جهود مواجهة كورونا

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأربعاء، إطلاق "ائتلاف الأمل" لدعم الجهود العالمية في مواجهة جائحة كورونا.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي على حسابه الرسمي في تويتر إن "ائتلاف الأمل" يسعى إلى توفير حل لوجستي لتوزيع 18 مليار لقاح لفيروس "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم بنهاية عام 2021، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف: "يقدم فريق العمل المشارك في الائتلاف حلا متكاملا لسلسلة التوريد من خلال الشركاء وهم دائرة الصحة-أبوظبي، والاتحاد للشحن وشركة أبوظبي للموانئ، وبوابة المقطع ورافد، وسكاي سيل".

وتابع: "من خلال خبراته المتكاملة، سيقوم الائتلاف في عام 2021 بنقل أكثر من 6 مليار عبوة من اللقاح، تضم جرعات فردية أو متعددة، وتخزينها في درجات حرارة باردة وفائقة البرودة، مع زيادة العدد ليصل إلى أكثر من 18 مليار لقاح بنهاية العام المقبل".

وتعليقا على تأسيس الائتلاف، قال الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: "يعد ائتلاف الأمل مثالاً بارزا على ريادة أبوظبي في مجال توفير الحلول والإمكانيات والقدرات لمساعدة العالم على تجاوز هذه الأزمة الصحية، كما يعكس التعاون المستمر بين الجهات الفاعلة المحلية والعالمية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات العربية المتحدة وعالميا".

وتابع: "بالإضافة إلى ضمان إمداد السوق المحلي باللقاح، سيقدم ائتلاف الأمل للحكومات الدولية والمنظمات غير الحكومية وموردي اللقاحات حلا شاملا لجميع مراحل سلسلة التوريد، بدءا من الشحن الجوي والتخزين الإقليمي والتحكم بدرجات حرارة التخزين ووصولا إلى إدارة المخزون وتوفير حلول الحاويات الباردة وفائقة البرودة بالإضافة إلى الحصول على التصاريح التنظيمية وضمان جودة المنتجات الدوائية وخدمات الرعاية الصحية".

ويأتي هذا الائتلاف بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في الطلب على الخدمات اللوجستية المخصصة لنقل اللقاحات، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة أبوظبي كمركز لوجستي عالمي.

وستستفيد أبوظبي من موقعها الجغرافي والاستراتيجي وشبكة الطرق والمواصلات والموانئ والمطارات التي تتميز بها.