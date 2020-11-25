الاتحاد الإفريقى يفاوض روسيا والصين على لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "بلومبرج" عن رئيس مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها جون نكينغاسونغ قوله : "تلقينا فى السابق عرضا من روسيا.. وأكدنا لها أننا على استعداد للتعاون فى مجال التطعيم ضد فيروس كورونا".

وأشار إلى أنه "جرت الأسبوع الماضى مفاوضات بين مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الإفريقى والسفير الصينى لدى الاتحاد حول إمكانية التعاون فى هذا المجال".

وتابع: "إفريقيا وعدت بتوفير اللقاح بموجب آلية (COVAX) الدولية لتطعيم حوالى 20 % من سكان الدول الإفريقية، لكن لمكافحة المرض من الضرورى توفير اللقاحات لما لا يقل عن 60% من السكان".

من جهته، قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بحسب "روسيا اليوم"، إن الدول الإفريقية أعربت عن اهتمامها بإنتاج لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" الروسى على أراضيها.

وأشار إلى أن عشرات الدول الإفريقية تلقت مساعدة من روسيا فى حل مشكلة إمدادها بأنظمة الاختبار ومعدات الحماية الشخصية والأدوية، وأن المتخصصين الروس لديهم خبرة فى العمل فى غينيا وسيراليون، حيث تم خلال مكافحة فيروس إيبولا نشر مستشفيات متنقلة بعثتها روسيا بطواقمها.