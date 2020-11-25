بكاء جماعي.. مشاهد مؤثرة من شوارع الأرجنتين حزنا على مارادونا

نشرت وسائل إعلام عالمية، اليوم الأربعاء، صورا من شوارع الأرجنتين، عقب وفاة أسطورة كرة القدم في البلاد دييجو مارادونا.

ويظهر في الصور المنشورة حالة من الحزن الشديد في شوارع الأرجنتين، حيث شهدت الشوارع بكاء الجميع على فراق أسطورة البلاد عن عمر يناهز الـ 60 عاما.

وأعلنت الرئاسة الأرجنتينية، اليوم الأربعاء، الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام، وذلك على وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو ماردونا.

وتوفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية في مسقط رأسه.

أصيب أسطورة كرة القدم بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية من جلطة دماغية.

مارادونا ، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارداونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين آخرين وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.

وظهر مارادونا في الصورة المنشورة يوم 11 نوفمبر الجاري، يصافح طبيبه ليوبولد لوك في بوينس آيرس.

وغادر مارادونا المستشفى يوم الأربعاء قبل الماضي بعد نجاح عملية إزالة جلطة دموية من المخ.