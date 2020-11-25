28 ألف حالة يوميًا.. تركيا تتجرأ لأول مرة وتكشف الأعداد الحقيقية لإصابات كورونا

كشفت وزارة الصحة التركية، اليوم الاربعاء، لأول مرة منذ يوليو الماضي، عن الأعداد الحقيقية للإصابات اليومية بفيروس كورونا التي تسجلها، حيث كانت في السابق تسجل فقط الحالات المصابة التي يظهر عليها أعراض فيروس كورونا.

وقالت الصحة التركية في بيان، إنها سجلت 28,351 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضمنهم 6814 حالة ظهرت عليهم أعراض المرض.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن هذا الرقم يمثل أعلى حصيلة إصابات شهدتها تركيا على أساس يومي.

وكانت أنقرة تبلغ فقط عن الحالات التي يظهر عليها أعراض المرض منذ بداية الصيف ، والتي قال منتقدون إنها تخفي الحجم الحقيقي لتفشي المرض في البلاد.

وصرح وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، على نحو غير متوقع، خلال مؤتمر صحفي، بأن أنقرة ستبدأ الإعلان عن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا.

وأشار قوجة إلى أنه "تماشيًا مع طلبات موظفينا ، نخطط لإدراج الحالات الإيجابية التي لا تظهر عليها أعراض في الجدول اليومي" ، مضيفًا أن "حوالي 80٪ من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم كانوا بدون أعراض أو أعراض خفيفة".

وبحسب بيانات الصحة التركية، فقد ارتفع عدد حالات الوفاة بسبب المرض إلى 12.840 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 168 حالة وفاة إضافية بسبب كورونا، فيما بلغ عدد حالات الإصابة التي ظهرت عليها أعراض المرض فقط 467,730 حالة، في حين لم يتم الإعلان عن إجمالي الحالات حتى الآن.