"بيرجع في كلامه".. رئيس الوزراء التركي الأسبق يسخر من أردوغان

سخر رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داوود أوغلو، اليوم الأربعاء، من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب قيام الأخير بتغيير رأيه بشكل سريع ومبالغ فيه حيال العديد من المسائل.

وقال أوغلو الذي يرأس حزب "المستقبل التركي المعارض، إن أردوغان قبل اسبوع اعتبر أن "الفائدة" من المحرمات وبعد أسبوع واحد فقط رفع سعر الفائدة في البنوك، وفقًا لصحيفة "زمان" التركية.

وأشار أوغلو إلى أن "أردوغان يغير رأيه بشكل يومي حيث يمكنه استخدام الحجج الروحية واستهلاكها بسهولة بالغة، وسعر الفائدة الذي كان حراما قبل أسبوع يرتفع بمقدار 475 نقطة أساس بعد أسبوع".

وأضاف: "السبب في ذلك هو أن أردوغان عندما سيفكر أن الأزمة تحت السيطرة، سيبدأ في الحديث عن تخفيض أسعار الفائدة".

ووجه أوغلو تساؤلا لأردوغان قائلًا "إذا كنت على علم بميزانية البنك المركزي، فلماذا صبرت على هذا؟ وإذا لم تكن على علم بها، ألم تتعلم إلقاء نظرة على الميزانية العمومية خلال 18 عاما؟".

وأضاف أنه يثق بقدرة وأمانة كل من لطفي ألفان الذي عين في منصب وزير الخزانة والمالية، وناجي أغبال في رئاسة البنك المركزي التركي، لكنه "لا يعتقد أن قدراتهما في المقاومة السياسية ستكون كافية".

وفقد البنك المركزي جزءا كبيرا من رصيده بالعملة الأجنبية خلال العام الماضي في سبيل وقف انهيار الليرة التركية.

ولدى أردوغان مواقف كثيرة تراجع فيها عن تصريحاته، مثل ما تمر به أنقرة اليوم مع الاتحاد الأوروبي، ففي وقت سابق هاجم أردوغان الاتحاد الأوروبي واعتبر أن انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي غير مجدٍ، وخلال الأيام الماضية تغيرت لهجة أردوغان تجاه بروكسل وقال إن تركيا ترى نفسها جزءًا من أوروبا ولا ترى نفسها في مكان آخر.