بالسودان.. تحذيرات خطيرة بشأن وضع فيروس كورونا

حذر الدكتور منتصر محمد عثمان نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية من ازدياد حالات الاصابة بجائحة كورونا فى حال استمرت الحركة المتزايدة وسط المجتمع .

واشار دكتور منتصر حول توقعات الوزارة بانتشار الجائحة خلال الشتاء ان شهر نوفمبر شهد اكثر حالات من انتشار الاصابة بفيروس كوفيد-19حيث سجلت ولايات دارفور 1594 حالة والجزيرة 233 حالة في الشهر مشيرا أن المرض تنفسى والنوم داخل الغرف فى فصل الشتاء يزيد من احتمالية الانتشار وسط افراد الاسرة حال اصابة احدهم.

وقال منتصر ان وزارة الصحة تحسبت لهذا الشتاء منذ البداية عقدت مجموعة من الاجتماعات الفنية بالوزارة باستمرار بالاضافة للغرفة المفعلة منذ الموجة الاولى

وترحم منتصر على الزملاء من الكادر الطبى الذين فقدوا ارواحهم خلال الجائحة الذين هم خط الدفاع الاول ضدها مشيرا الى ان الاوبئة ارهقت الكادر الطبى خاصة الملاريا فى عامى 2019 2020- مشيدا بالكوادر الطبية التي عملت والتى تطوعت اثناء الجائحة ومناشدا الكوادر للانضمام للمتطوعين.

وأكد منتصر ان ولاية الخرطوم تعمل بكل جد فى زيادة السعة الاستعابية بدخول كل من مستشفى النو وسوبا وجاهزيتهما تحت اى لحظة .

وشدد بان على المواطن التقيد بلبس الكمامة والتباعد بترك مسافة بين الافراد في اي تجمع او لقاء اضافة لغسل اليدين باستمرارباعتبارها وسائل وقائية تقلل الانتشار.

واشار الى أن السعة الاستعابية للمستشفيات تحت السيطرة وقال ان التباعد ولبس الكمامة خاصة داخل المؤسسات يقلل من الانتشار مشيرا انه كلما تقدم العمر زادت فرصة الاصابة بفيروس المرض.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، قد أعلنت عن وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم إلى أكثر من 60 مليون إصابة حتى اليوم.

وبدوره قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن عملية التطعيم بلقاح كورونا ستبدأ قبل نهاية العام الجاري؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، أمس الثلاثاء، عن توصلها إلى اتفاق مع شركة مودرنا الأمريكية لتزويدها بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19".

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس، الثلاثاء، أنها ستوقع الأربعاء عقدا مع شركة "موديرنا" الأمريكية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، وهو سادس عقد يُبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبر، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي: "يسرّني أن أعلن أننا سنصادق غدًا على عقد جديد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19"، مشيرةً أيضًا إلى أن هناك عقدًا سابعًا مقبلًا من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق كانت قد وقعت المفوضية الأوروبية خمسة عقود لطلبات مسبقة للقاحات مع شركة "أسترازينيكا" السويدية البريطانية وشركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية (400 مليون جرعة من كل من الشركتين) وتحالف شركتي "سانوفي" الفرنسية و"جي إس كيه" البريطانية (300 مليون جرعة) وتحالف "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية (300 مليون جرعة) ومختبر "كيورفاك" الألماني (405 ملايين جرعة).

وصرّحت فون دير لاين: "نعمل على تشكيل إحدى حوافظ اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الأكثر كمالًا في العالم" مضيفةً أن ذلك "سيتيح للأوروبيين الوصول إلى اللقاحات الواعدة أثناء تطويرها".

وأعربت أورسولا فون دير لاين، عن أملها في وصول الجرعات الأولى من لقاحي مودرنا وبيوتك منتصف ديسمبر القادم إلى دول الاتحاد. وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وكانت شركة موديرنا أعلنت في 16 نوفمبر الجاري أن لقاحها المضاد للفيروس أظهر فعالية بنسبة 94.5 بالمائة.

وذكر بيان للشركة أن النتائج الأولية استندت إلى 95 حالة متنوعة ومختلفة (من أصل لاتيني وأمريكي وأفريقي وآسيوي).

كما عبر مسئولون أوروبيون عن سعيهم لأن يكون سعر جرعة "موديرنا" أقل من 25 دولارا، إلا أن الشركة قالت الأحد إنها ستطلب من الحكومات ما بين 25 و37 دولارا للجرعة، حسب حجم الصفقات ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على موضوع التسعيرات