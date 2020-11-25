حملة الرئيس المنتخب: ترامب وبايدن لن يتواصلا بشكل مباشر من أجل نقل السلطة

أعلن المقر الانتخابي للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن المحادثات المباشرة حول نقل السلطة بين الرئيس المنتخب بايدن، والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ليست ضرورية، كاشفة بذلك أن ترامب وبايدن لن يتواصلا بشكل مباشر من أجل إجراءات نقل السلطة.

وقالت ممثلة الحملة الانتخابية لبايدن، كيت بيدينجفيلد، في إفادة صحفية إن حملة بايدن راضية عما تم تحقيقه من إجراءات لنقل السلطة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، مضيفة: "فريقنا بدأ بالفعل في الحصول على المعلومات اللازمة من أجل استمرار عملية نقل السلطة بنجاح"، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

وأضافت: "لكننا نعتقد أنه ليس ضروريًا أن يتحدث الرئيس المنتخب بايدن مع الرئيس ترامب لكي يحصل على تلك المعلومات".

واستدركت قائلة: "بالطبع إذا كان الرئيس ترامب مستعدًا للتحدث مع الرئيس المنتخب بايدن ، فسنعمل على تحقيق ذلك".