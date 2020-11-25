أخبار اليمن : إصابات كورونا حول العالم تتخطى 60 مليوناً

إصابات كورونا حول العالم تتخطى 60 مليوناً
سجلت أكثر من 60 مليون إصابة مثبتة بكوفيد-19 في العالم منذ بدء تفشي الفيروس، وفقاً لتعداد لفرانس برس اعد استنادا الى ارقام قدمتها السلطات الاربعاء في الساعة 18,30 ت غ.
وسجل 60,014,291 حالة منها 1,415,258 وفاة في العالم منذ ظهور الوباء في الصين في ديسمبر.
ويفسر ارتفاع عدد الحالات جزئيا بزيادة عدد الفحوص لكشف الاصابة في حين تواجه اوروبا والولايات المتحدة موجة جديدة من الحالات.
وتجاوزت الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، الألفين لأول مرة منذ مايو/ أيار، حيث تكدست المستشفيات في أنحاء البلاد بالمرضى، مما ينذر بزيادة مرتقبة في الوفيات.
وسجلت حصيلة الوفيات 2157، أمس الثلاثاء، بمعدل وفاة كل 40 ثانية فيما بلغت الإصابات اليومية 170 ألفا.
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