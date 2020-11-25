بعبارات حزينة.. أندية عالمية وعربية تنعى دييغو مارادونا

منذ إعلان وفاة دييغو مارادونا، وتغريدات الأندية العالمية والعربية تتقاطر على مواقع التواصل الاجتماعية، لنعي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، الذي توفي الأربعاء عن 60 عاما.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية، الأربعاء، أن مارادونا توفي بعد إصابته بسكتة قلبية عن عمر ناهز الـ60 عاما. وكانت حالته الصحية قد تدهورت خلال الفترة الماضية، مما استدعى إدخاله إلى المستشفى عدة مرات.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت الرئاسة الأرجنتينية الحداد في البلاد لمدة 3 أيام. كما ستشهد ملاعب التشامبينزليغ ويوروبا ليغ دقيقة صمت يومي الأربعاء والخميس.

وخيّم الحزن على صفحات الأندية العالمية والعربية، التي أبت إلا أن تشارك متابعيها صورا وعبارات تخلد المراحل البارزة في مسيرة دييغو مارادونا.

ونشرت صفحة برشلونة على تويتر صورة لمارادونا بقميص الفريق، وعلقت عليها بالقول: "شكرا دييغو على كل شيء.. يتقدم نادي برشلونة بأحر التعازي في وفاة دييغو أرماندو مارادونا لاعب نادينا (1982-1984) وأيقونة كرة القدم العالمية. ارقد بسلام".

كما غردت صفحة بوكا جونيورز بالقول: "شكر أبدي. دييغو الخالد". وأرفقتها بصورة للاعب حاملا قميص الفريق الأرجنتيني خلال احتفاله بأحد الأهداف.

أما نادي نابولي الإيطالي الذي حمل مارادونا قميصه أيضا، فقال: "العالم ينتظر كلماتنا، ولكن لا توجد كلمات لوصف الألم الذي نمر به. الآن وقت الحزن".

وقالت صفحة إنتر ميلان الإيطالي: "لم يكن مارادونا مجرد خصم كبير، بل كان الأعظم.. إلى اللقاء دييغو".

وفي ألمانيا، ذكرت صفحة بايرن ميونيخ الرسمية: "ارقد بسلام دييغو.. لن ننساك أبدا".

وفي ما يخص الأندية العربية، فقالت صفحة الأهلي المصري: "شكرا على الذكريات.. ارقد بسلام دييغو". كما غردت صفحة نادي النجم الساحي التونسي بالقول: "وداعا الأسطورة مارادونا"، مرفقة إياها بصورة اللاعب حاملا لقب كأس العالم 1986.

ونشر فريق الرجاء الرياضي المغربي صورة بالأسود والأبيض للاعب، وقال: "فقدت كرة القدم واحدة من أعظم أيقوناتها".

في السعودية، غرد نادي الأهلي بالقول: "لأنه أسطورة التاريخ في كرة القدم.. لعب للنادي الأهلي العظيم في مباراة اليوبيل الذهبي".