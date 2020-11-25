جورج ويا عن رحيل مارادونا : فقدنا أسطورة وأيقونة

جدة - نرمين السيد - وكتب رئيس ليبريا، عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، اليوم الأربعاء : " لقد فقدنا أسطورة وأيقونة، إنه يوم حزين للغاية لعالم كرة القدم.. بالنيابة عن حكومة وشعب ليبيريا وباسمى، أود أن أتقدم بأحر التعازى إلى الأسرة وشعب الأرجنتين وجميع محبى اللعبة الجميلة من أجل".

وأضاف : "وفاة العظيم دييجو مارادونا.. ألهمت قصته غير العادية كطفل حرر نفسه من نيران الفقر واستخدم إتقانه لكرة القدم لجلب الفرح إلى الملايين.. رحمه الله فى سلام دائم".