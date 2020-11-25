ألمانيا تستعد لتمديد الإغلاق الجزئى حتى ديسمبر

جدة - نرمين السيد - والإغلاق الجزئى الذى تم الإعلان عنه فى 2 نوفمبر الحالى، أعاد إغلاق الحانات والأماكن الرياضية والمطاعم والنوادى الليلية، لكنه استثنى المدارس وصالونات الحلاقة ومتاجر التجزئة، على عكس الإغلاق الأول فى الربيع.
وبحسب "روسيا اليوم"، من المرجح أن يقترح المسؤولون قيودا أكثر مرونة لموسم عيد الميلاد والسماح بزيارات عائلية محدودة، فيما يطالب المحافظون بفرض قواعد أكثر صرامة.
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