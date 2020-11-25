بايدن لا يستبعد تعيين جمهوريين فى إدارته

جدة - نرمين السيد - وقال فى مقابلة مع "MSNBC"، عندما سئل عما إذا كان تعيين الجمهوريين ممكنا: "نعم، لا يزال لدينا العديد من المناصب المختلفة المتبقية".

وأضاف بحسب "روسيا اليوم"، رد على سؤال، عما إذا كان الأمر يستحق انتظار الإعلان عن مثل هذه التعيينات فى المستقبل القريب، قائلا: "ليس فى المستقبل القريب".

ويتم تعيين المسؤولين من الأطراف الأخرى فى الولايات المتحدة، ولكن بشكل غير منتظم، حيث عين الرئيس الحالى دونالد ترامب عددا من الديمقراطيين مستشارين له، فيما كان لسلفه باراك أوباما 6 وزراء على الأقل من الحزب الجمهورى.