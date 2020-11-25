داوود أوغلو يهاجم أردوغان : يغير رأيه كل يوم ويستخدم الحجج بسهولة

وبحسب "روسيا اليوم"، أشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن "أردوغان يغير رأيه بشكل يومى حيث يمكنه استخدام الحجج الروحية واستهلاكها بسهولة بالغة، وسعر الفائدة الذى كان حراما قبل أسبوع يرتفع بمقدار 475 نقطة أساس بعد أسبوع".
وقال: "السبب فى ذلك هو أن أردوغان عندما سيفكر أن الأزمة تحت السيطرة، سيبدأ فى الحديث عن تخفيض أسعار الفائدة".
ووجه تساؤلا لأردوغان، قال: "إذا كنت على علم بميزانية البنك المركزى، فلماذا صبرت على هذا؟ وإذا لم تكن على علم بها، ألم تتعلم إلقاء نظرة على الميزانية العمومية خلال 18 عاما؟".
وفقد البنك المركزى جزءا كبيرا من رصيده بالعملة الأجنبية خلال العام الماضى فى سبيل وقف انهيار الليرة التركية.
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