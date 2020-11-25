نفوق أكثر من 120 حوتا في جزر تشاتام بنوزيلندا 

نفق 97 حوتا وثلاثة دلافين فيما تم قتل 28 حوتا وثلاثة دلافين أخرى بشكل رحيم بعد أن علقت، وفقا لما ذكره مسؤولون نيوزلنديون.
وتعد جزر تشاتام جزءا من نيوزيلندا ولكنها تقع على بعد 800 كيلومتر إلى الشرق منها، مما يؤخر مهمة إنقاذ الحيوانات.
وأعلنت الإدارة النيوزلندية المختصة بالشؤون البحرية أن الحادث وقع على شاطئ بعيد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول الحفاظ على التنوع البيولوجي في الإدارة جيما ولش، إن الموقع البعيد وانقطاع التيار الكهربائي عقدا عملية الإنقاذ في وايتانغي ويست بيتش.
وتعرف الجزر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 600 شخص بأنها منطقة يعلق فيها الحيتان بكثرة، وسجلت أكبر حادثة من هذا النوع بتاريخ نيوزيلندا على شواطئها عام 1918 حيث مات نحو 1000 حوت.
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