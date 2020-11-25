ترامب يطلع الشيوخ على ”تزوير الانتخابات” 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتحدث أمام مجلس الشيوخ في بنسلفانيا عن "التزوير الذي حصل في الانتخابات الرئاسية". وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "سوف أتحدث في جلسة استماع مهمة للغاية لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا.. سنتحدث عن التزوير الهائل الذي حدث في انتخابات 2020".

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