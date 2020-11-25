بايدن: توزيع لقاح كورونا بالولايات المتحدة نهاية ديسمبر القادم

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن بداية توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سيكون بحلول نهاية ديسمبر المقبل، وأوائل يناير من العام القادم 2021.

وأكد بايدن في كلمة له على تسجيل تقدم غير مسبوق في تطوير لقاحات فيروس كورونا خلال الفترة القصيرة الماضية.

وقال بايدن في حديثه إلى المنهمكين من الالتزام بإجراءات كورونا: " تذكروا أن حربنا هي مع الفيروس وليست مع بعضنا البعض".

وطالب الرئيس الأمريكي المنتخب من الشعب الأمريكي عدم السفر خلال عطلة عيد الشكر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال بايدن إن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد ستستمر لأشهر قادمة، داعيا إلى الاتحاد من أجل إتمام المواجهة.

وأضاف بايدن ان معدل الإصابات بكورونا يوميا في الولايات المتحدة وصل إلى 160 ألف حالة، مشيرا إلى اكتظاظ المستشفيات بحالات كورونا.

ودعا بايدن الشعب الأمريكي إلى ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حفاظا على الأرواح.

وأكد على عدم اندهاشه من إمكانية وصول إصابات فيروس كورونا اليومية إلى 200 ألف حالة يوميا خلال الفترة المقبلة.