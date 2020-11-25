تركي آل الشيخ يكشف عن آخر حوار دار بينه وبين مارادونا.. فيديو

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، دييجو أرماندو مارادونا نجم منتخب الأرجنتين السابق، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 60 عامًا.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو للأسطورة مارادونا وكتب: "‏ ‏وداعًا ياصديقي ... أخر مره شفتك في روسيا ٢٠١٨ ووعدتني بزيارتي في المملكه ! وداعًا يا أعظم من لعب كرة القدم".



وتابع: وداعًا يا من أثر في جيلي .. وداعًا دييجو .. كرة القدم بعدك لا طعم لها ???????????? أنا اليوم حزين.. كنت اتحدث معك من ٤ شهور على فكرة مع نتفليكس .. وكنت سعيد ! وداعًا دييجو ????"



توفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية في مسقط رأسه.



أصيب أسطورة كرة القدم بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية من جلطة دماغية.



مارادونا ، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.



ولعب مارداونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين آخرين وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.



وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.



وظهر مارادونا في الصورة المنشورة يوم 11 نوفمبر الجاري، يصافح طبيبه ليوبولد لوك في بوينس آيرس.



وغادر مارادونا المستشفى يوم الأربعاء قبل الماضي بعد نجاح عملية إزالة جلطة دموية من المخ.



وصرح الطبيب حينها بأن مارادونا "لديه إبراء ذمة موقعا ويمكن أن يعود إلى المنزل".

أدخل مارادونا إلى المستشفى عدة مرات منذ اعتزال كرة القدم. كاد أن يموت بسبب قصور القلب الناجم عن إدمان الكوكايين في عام 2000 وخضع لسنوات من إعادة التأهيل.



مارادونا، الذي اشتهر بأسلوب حياته الجامح أثناء وبعد أيام لعبه، خضع لعملية جراحية في المعدة لإنقاص وزنه في عام 2005 وتم نقله مرة أخرى إلى المستشفى بعد ذلك بعامين بسبب التهاب الكبد الناجم عن الكحول.



كما مرض في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا، حيث تم تصويره وهو يخرج من صندوق تنفيذي عندما واجهت الأرجنتين وتغلبت على نيجيريا في المجموعة الرابعة.