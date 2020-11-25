كرة القدم سوف تفتقدك.. بوفون ينعى مارادونا

نعى جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، مارادونا نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الاسباني السابق، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 60 عامًا.

ونشر جانلويجي بوفون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له بصحبة الأسطورة مارادونا وكتب: "‏في ذلك اليوم كنا جميعًا هناك نستمع إلى قصصك ، تحملها قيادتك. تلك الكاريزما نفسها ، جنبًا إلى جنب مع موهبتك التي لا حدود لها والتي لا مثيل لها.

وتابع "سمحت لك بأخذ الأضواء في كل مرة. أن تكون في قلب كل شيء وكل شخص. من زملائك في الفريق ، الذين يعتمدون في الملعب على مسرحياتك وفئتك. من خصومك ، عاجزين في مواجهة الكثير من الجمال ولكن في نفس الوقت مدركون لمشاهدة شيء فريد.

واختتم "سأفتقدك دييغو. ستفتقد كل الأشخاص الذين انتقلت إليهم. سوف تفتقد كرة القدم. وسنفتقدك ، بالنظر إلى سحرك ، حلمت بالقدرة على استعادة أفعالك على أرض الملعب شكرا.

توفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية في مسقط رأسه.

أصيب أسطورة كرة القدم بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية من جلطة دماغية.

مارادونا ، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارداونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين عدد آخري وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.

وظهر مارادونا في الصورة المنشورة يوم 11 نوفمبر الجاري، يصافح طبيبه ليوبولد لوك في بوينس آيرس.

وغادر مارادونا المستشفى يوم الأربعاء قبل الماضي بعد نجاح عملية إزالة جلطة دموية من المخ.

وصرح الطبيب حينها بأن مارادونا "لديه إبراء ذمة موقعا ويمكن أن يعود إلى المنزل".

أدخل مارادونا إلى المستشفى عدة مرات منذ اعتزال كرة القدم. كاد أن يموت بسبب قصور القلب الناجم عن إدمان الكوكايين في عام 2000 وخضع لسنوات من إعادة التأهيل.

مارادونا، الذي اشتهر بأسلوب حياته الجامح أثناء وبعد أيام لعبه، خضع لعملية جراحية في المعدة لإنقاص وزنه في عام 2005 وتم نقله مرة أخرى إلى المستشفى بعد ذلك بعامين بسبب التهاب الكبد الناجم عن الكحول.

كما مرض في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا، حيث تم تصويره وهو يخرج من صندوق تنفيذي عندما واجهت الأرجنتين وتغلبت على نيجيريا في المجموعة الرابعة.

بدأ مارادونا في تعاطي الكوكايين في منتصف الثمانينيات - في ذروة أيام لعبه، واستمر في إدمان المخدرات والكحول خلال العقدين التاليين.

بدأ تعاطيه للمخدرات في عام 1982، وتفيد التقارير بأنه ازداد سوءًا في عام 1984 عندما انتقل إلى نابولي وكانت له صلات بجزر القمر.

في عام 2014 ، قال مارادونا عن تعاطيه للمخدرات: "أعطيت خصومي ميزة كبيرة. هل تعرف اللاعب الذي كان من الممكن أن أكونه لو لم أتعاطى المخدرات؟".

جاءت عقوبته الحقيقية الأولى في عام 1991 عندما منعه نابولي لمدة 15 شهرًا بعد أن ثبتت إصابته بالكوكايين. في وقت لاحق من العام نفسه، قُبض عليه في بوينس آيرس لحيازته نصف كيلوجرام من الكوكايين، وحُكم عليه بالسجن 14 شهرًا مع وقف التنفيذ.

في عام 1994، عاد مارادونا إلى الحظيرة مع منتخب الأرجنتين، وتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم للاحتفال بالصراخ الشهير الآن في عدسة الكاميرا بعد هدف ضد اليونان. كان من المقرر أن تنتهي بطولته في وقت مبكر، على الرغم من ذلك، بعد طرده بعد أيام لاختباره إيجابية لخمسة أنواع مختلفة من الايفيدرين، وهو مادة محظورة. تم حظره لمدة 15 شهرًا، منهيا مسيرته الدولية.

في عام 1995، انتقل إلى بوكا جونيورز ولكن بعد عامين أخفق في اختبار المخدرات للمرة الثالثة في ستة أعوام، مما وضع نهاية لمسيرته الكروية. رسميًا، كل ما تم الكشف عنه بشأن هذا الاختبار هو "مادة محظورة"، لكن رئيس بوكا ماوريسيو ماكري قال في مقابلات إنه تم العثور على الكوكايين في عينة بول.

في عام 1996، قال مارادونا علنًا: "لقد كنت وما زلت سأظل دائمًا مدمنًا على المخدرات".

في عام 2000، أصيب أسطورة كرة القدم بجرعة زائدة، وفي عام 2004 أصيب بنوبة قلبية. بعد مرور عام، أُجبر على إجراء جراحة المجازة المعدية، وفي عام 2007 عاد إلى المستشفى مرة أخرى ، هذه المرة مصابًا بالتهاب الكبد.

من المفهوم بعد ذلك أنه توقف عن تعاطي المخدرات، وأخبر أحد الصحفيين في عام 2017 أنه لم يتعاطى المخدرات منذ 13 عامًا وأنه يشعر بأنه "رائع''.

كان مارادونا يشرب الكحول منذ عام 2004، على الرغم من ذلك، تصدرت عناوين الصحف في كأس العالم 2018 بسبب تصرفاته الغريبة في عدد من مباريات الأرجنتين. ظهر شريط فيديو له وهو يشرب التكيلا على متن طائرة ، وادعى أنه "شرب كل النبيذ" قبل فوزهم على نيجيريا.