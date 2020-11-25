تركيا ترفض منح الجنسية إلى 50 عضوًا بالإخوان لهذا السبب

كشفت فضائية الحدث السعودية، اليوم الأربعاء، عن منح تركيا العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الجنسية، ورفضت منح 50 منهم الجنسية بسبب الدعاية السياسية.

وقالت الحدث إن تركيا اكتشفت ولاءات لبعض أعضاء الإخوان إلى إيران أكثر منها، فمنعت منح بعضهم الجنسية التركية.

وأضافت أن النظام الإيراني درب عناصر من الإخوان، داخل جورجيا، على اختراق الأمن السيبراني، لتتخذ تركيا هذا القرار.

وفضح عسكري سابق في القوات الخاصة التركية، اليوم الأربعاء، حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودعمها المستمر للإرهاب والحركات المسلحة في العالم بالأسلحة، عبر أموال قطرية.

وقال النقيب السابق في الجيش التركي، نوري جوكهان بوزكير، إنه فُصل تعسفيا من القوات المسلحة التركية، من قبل أنصار أردوغان، حيث يحاول الأن إعادته من أوكرانيا إلى تركيا.

وكشف في حواره مع صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن عمليات نقل سلاح مشبوهة قامت بها تركيا، وشارك بها بنفسه، إلى الجماعات الإرهابية، من بينها القبائل التركمانية في سوريا.

وقال إنه أشرف على نقل السلاح إلى تزويد السوري خليل حرميد، القائد الميداني للجماعات التركمانية، بالأسلحة.

وأضاف أن أموال الأسلحة كانت تأتي من قطر في حاويات، ثم تنقل إلى قواعد عسكرية، وقال: "في البداية كان يتم إرسال الأسلحة الصغيرة والذخيرة، لكن بعد ذلك تم إرسال أنظمة الصواريخ المحمولة والمتفجرات وقطع غيار الأسلحة".

وأفاد أن سعر الشحنة كان يتراوح بين مليوني و4 ملايين دولار، حيث تم نقل حقائب الأموال بمعاونة المخابرات التركية، وتابع: "خلال الفترة من 2012 وحتى 2015، تم عقد 49 صفقة سلاح لصالح التركمان في سوريا، وكان يتم وضع الأسلحة في صناديق وفوقها الخضراوات والفاكهة".

ونشر شريط فيديو يظهر في حقائب من الأموال القطرية تم إرسالها إلى تركيا لشراء الأسلحة.