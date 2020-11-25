200 ألف يوميا| بايدن يصدم الأمريكيين ويطالبهم بعدم السفر في عطلة عيد الشكر بسبب كورونا

طالب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، الشعب الأمريكي بعدم السفر خلال عطلة عيد الشكر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال بايدن في كلمة لها إن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد ستستمر لأشهر قادمة، داعيا إلى الاتحاد من أجل اتمام المواجهة.
وأضاف بايدن ان معدل الإصابات بكورونا يوميا في الولايات المتحدة وصل إلى 160 ألف حالة، مشيرا إلى اكتظاظ المستشفيات بحالات كورونا.
ودعا بايدن الشعب الامريكي إلى اتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حفاظا على الأرواح.
وأكد عدم اندهاشه من إمكانية وصول إصابات فيروس كورونا اليومية إلى 200 ألف حالة يوميا خلال الفترة المقبلة.
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