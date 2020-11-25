عماد فراجين : انا حي ارزق .. وخبر حادث السير مختلق

دوت الخليج :- استغرب الفنان عماد فراجين الانباء التي نشرتها مواقع فلسطينة عن وفاته بحادث سير في الاردن .

وقال فراجين في اتصال مع المدينة نيوز : الحمدلله ، هذا خبر مختلق .

وكان قد علق فراجين على صفحته على فيس بوك بعد تداول هذه الانباء :

ما يتم تداوله حول تعرضي لحادث سير و وفاتي لا يوجد له اساس من الصحة

وحسبي الله و نعم الوكيل على كل يُروج اخبار كاذبة .

المصدر : المدينة نيوز