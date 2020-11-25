عماد فراجين : انا حي ارزق .. وخبر حادث السير مختلق

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دوت الخليج :- استغرب الفنان عماد فراجين الانباء التي نشرتها مواقع فلسطينة عن وفاته بحادث سير في الاردن .
وقال فراجين في اتصال مع المدينة نيوز : الحمدلله ، هذا خبر مختلق .
وكان قد علق فراجين على صفحته على فيس بوك بعد تداول هذه الانباء :
ما يتم تداوله حول تعرضي لحادث سير و وفاتي لا يوجد له اساس من الصحة
وحسبي الله و نعم الوكيل على كل يُروج اخبار كاذبة .
المصدر : المدينة نيوز
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