إصابات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 60 مليون حالة 

سجلت إصابات فيروس كورونا حول العالم أكثر من 60 مليون إصابة، وفقا لخبر عاجل ذكرته قناة العربية منذ قليل. كانت قد أفادت منظمة الصحة العالمية بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم بأكثر من 4 ملايين خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم منذ بداية الوباء.

وذكرت المنظمة الدولية في هذا السياق أن عدد الوفيات زاد في أسبوع بأكثر من 67 ألفا، وسجلت منظمة الصحة العالمية، في الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 4060891 حالة إصابة جديدة و67221 حالة وفاة في العالم.

ويعد كلا الرقمين أعلى من الأرقام المسجلة في الأيام السبعة السابقة، عندما تم اكتشاف 3977223 حالة جديدة وتوفي 59699 شخصا، ومع ذلك، تعتقد منظمة الصحة العالمية أن البيانات المتعلقة بالزيادة في معدل الإصابة خلال الأسبوع الماضي تشير إلى "تباطؤ في الوتيرة العالمية" للوباء، ورصد اتجاه تنازلي في المنطقة الأوروبية وجنوب شرق آسيا. فيما شهدت الأمريكتان زيادة في كل من الحالات الجديدة والوفيات خلال الأيام السبعة الماضية.

أما في إفريقيا، فيعد عدد المصابين منخفضا نسبيا بشكل عام، ولكن سجل الأسبوع الماضي أعلى معدلات نمو للمرض بنسبة 15٪ والوفيات 30٪.

وفي منطقتي غرب المحيط الهادئ وشرق البحر الأبيض المتوسط​، ارتفع عدد الإصابات والوفيات الجديدة عن الأسبوع السابق من 9-15 نوفمبر.

وسجلت أوروبا في الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر أكثر من 1.7 مليون حالة إصابة وأكثر من 32.6 ألف حالة وفاة، وفق "روسيا اليوم".

وارتفع عدد المصابين في الأمريكتين بأكثر من 1.6 مليون في أسبوع، وتوفي أكثر من 22 ألف شخص.

كما أصيب بالعدوى أكثر من 351 ألف شخص في منطقة جنوب شرق آسيا، وتجاوز عدد الوفيات في سبعة أيام 4.7 ألف.

وفي الولايات المتحدة، زاد عدد المصابين بأكثر من 1.1 مليون، تليها الهند أكثر من 281 ألف إصابة جديدة، فإيطاليا ما يقرب من 236 ألفا، ثم البرازيل بأكثر من 209 آلاف، وفرنسا أكثر من 171 ألفا، روسيا أكثر من 163 ألفا وبولندا أكثر من 152 ألفا وبريطانيا أكثر من 149 ألفا وألمانيا أكثر من 127 ألفا، فإيران بأكثر من 91 ألفا.