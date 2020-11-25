ترامب يصدر عفوا كاملا عن مايكل فلين

اعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، العفو عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "إنه لشرف عظيم لي أن أعلن أن الجنرال مايكل تي فلين قد حصل على عفو كامل".

واضاف: "تهنئتي إلى مايكل فلين، وعائلته الرائعة، أعلم أنه سيكون لديك الآن عيد شكر رائع حقًا!".

وكانت تقارير أفادت عن عزم ترامب العفو الكامل عن فلين قبل مغادرة البيت الأبيض، في الاتهامات الموجهة إليه منذ عام 2017، عقب اتهامه بالكذاب على مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يخص وجود اتصالات مع دبلوماسي روسي.

وأجرى فلين مباحثات سرية في ديسمبر عام 2016، مع السفير الروسي في واشنطن، قبل تنصيب ترامب، وكان السبب في التحقيقات التي أجريت على التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.