ترامب يطلع مجلس الشيوخ في بنسلفانيا على حقائق تزوير الانتخابات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيطلع مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية على التزوير الذي وقع في الانتخابات الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "سأتحدث في جلسة استماع مهمة للغاية لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا.. سنتحدث عن التزوير الهائل الذي حدث في انتخابات 2020".

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب إن الحزب الديمقراطي استخدم المكائد للفوز في الانتخابات، لكنه ما زال مهزومًا، وفقًا لرأيه. وأضاف: "الديمقراطيون هُزموا في تلك الانتخابات. لقد مارسوا الاحتيال. هذه انتخابات مزورة".

وحتى الآن لم يعترف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بهزيمته في الانتخابات أمام بايدن، وذلك رغم تلقي الأخير تهنئة من أغلب زعماء العالم على فوزه في الانتخابات واعتراف كافة وسائل الإعلام في الدولة بفوزه.

ومن المقرر أن يتولى بايدن السلطة في البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، غير أنه يبدو وأن ترامب الذي لم يعترف بفوز بايدن عليه حتى الآن لن يشارك في تلك المراسم.