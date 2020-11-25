ترامب يطلع مجلس الشيوخ في بنسلفانيا على حقائق تزوير الانتخابات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيطلع مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية على التزوير الذي وقع في الانتخابات الأمريكية.
وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "سأتحدث في جلسة استماع مهمة للغاية لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا.. سنتحدث عن التزوير الهائل الذي حدث في انتخابات 2020".
وفي تغريدة أخرى، قال ترامب إن الحزب الديمقراطي استخدم المكائد للفوز في الانتخابات، لكنه ما زال مهزومًا، وفقًا لرأيه.
وأضاف: "الديمقراطيون هُزموا في تلك الانتخابات. لقد مارسوا الاحتيال. هذه انتخابات مزورة".
وحتى الآن لم يعترف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بهزيمته في الانتخابات أمام بايدن، وذلك رغم تلقي الأخير تهنئة من أغلب زعماء العالم على فوزه في الانتخابات واعتراف كافة وسائل الإعلام في الدولة بفوزه.
ومن المقرر أن يتولى بايدن السلطة في البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، غير أنه يبدو وأن ترامب الذي لم يعترف بفوز بايدن عليه حتى الآن لن يشارك في تلك المراسم.
ووافق ترامب على حصول بايدن على الدعم الفيدرالي اللازم لبدء عملية نقل السلطة مؤكدًا أن ذلك "من أجل مصلحة" الولايات المتحدة، لكنه رفض الإقرار بالهزيمة وشدد على مواصلة القتال في سبيل قضيته.
ورحب فريق جو بايدن بهذه الخطوة معتبرًا إياها أمرا ضروريا "لانتقال سلس للسلطة".
ويعتبر بايدن أول مرشح رئاسي في الولايات المتحدة يحصل على أكثر من 80 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية، وذلك مع استمرار عملية فرز الأصوات في الولايات.
ووفقا للأرقام المعلنة حتى صباح اليوم الأربعاء، حصل بايدن على 80 مليونا و26 ألف صوت، وظل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عند 73 مليون و890 ألف صوت فقط.
وفيما يخص أصوات المجمع الانتخابي، حصد بايدن على أصوات 306 في المجمع الانتخابي، أما ترامب حصد 232 صوتا فقط.
وصوت الأمريكيون عبر البريد بأرقام قياسية هذا العام لحماية أنفسهم من التعرض لفيروس كورونا في خضم جائحة عالمي، وقد حذر الخبراء لأشهر من أنه سيكون هناك عدد كبير للأصوات يمكن أن يمتد لأيام بعد يوم الانتخابات.
وأكد مسئول رفيع المستوى في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، ان الاجتماعات بين إدارة دونالد ترامب والفريق الانتقالي لجو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، سيتم عقدها قريبا.
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