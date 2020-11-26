دوت الخليج :- اعلن وزير السياحة والآثار نايف الفايز انه تعافى من من فيروس كورونا . وقال الفايز : ان نتيجة فحص كورونا سلبية . وتابع : "أكرمني الله وشفاني فالحمد لله على نعمه التي لا تحصى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير السياحة الاردني يتعافى من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.