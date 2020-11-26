تعليمات للجيش الإسرائيلى بالتأهب استعدادًا لضربة عسكرية أمريكية لإيران

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل الإعلام، إن وزير الدفاع الإسرائيلى تحدث مرتين مع نظيره الأمريكى، وبحث معه ملفى إيران وسوريا.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون، بحسب "العربية"، أن هناك حالة عدم اليقين بخصوص إيران جعلتنا نفرض حالة التأهب العسكرية.

هذا وأعلن المبعوث الأمريكى لإيران، إليوت أبرامز، الأربعاء، عن عزم واشنطن فرض المزيد من العقوبات على طهران خلال أسابيع.

وقال إبرامز: "سنفرض عقوبات على 4 كيانات تدعم برنامج إيران الصاروخى".

وأوضح المبعوث الأمريكى أن "الكيانات الـ4 الداعمة لبرنامج إيران الصاروخى مقرها الصين وروسيا".

وقبل نحو أسبوع، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مؤسسة "بنياد مستضعفان" التابعة للمرشد الأعلى فى البلاد على خامنئى.

وطالت العقوبات شركات تعدين ونفط ونقل إيرانية.

كما استهدفت وزير الاستخبارات الإيرانى، محمود علوى، إضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بطهران.

وأتت تلك العقوبات فى وقت لا تزال فيه حملة الضغط الأقصى ضد النظام الإيرانى فعالة بشكل غير عادى من قبل الإدارة الأمريكية.

وجعلت تلك الحملة الاقتصاد الإيرانى يواجه أزمة عملة وسط تزايد الدين العام والتضخم الشديد الذى بات يضرب البلاد.