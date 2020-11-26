بايدن : سنبنى اقتصادا يقود العالم وسننقذ الكوكب من تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، إن الشعب الأمريكى يجب أن يتحد فى مواجهة فيروس كورونا، فنحتاج إلى استجابة منسقة لمواجهة وباء كورونا فنحن نسعى لإنقاذ كل الأرواح فى الولايات المتحدة.





وأضاف بايدن، فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، والمذاع على قناة "العربية"، أن معدل الإصابات بكورونا فى أمريكا 160.000 يوميا، لافتًا إلى أن المستشفيات تواجه اكتظاظا بسبب كورونا.

ووجه بايدن رسالة للشعب الأمريكى، قائلا : "لا تستسلموا سنتغلب على كورونا.. أمريكا ستنتصر على الفيروس ولن نخسر فى المعركة أمامه، وأدعو الأمريكيين لارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى".

وتابع بايدن : "سأتخذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيف الإصابات بفيروس كورونا، وأتمنى مع الأخبار عن اللقاحات أن نسيطر على الفيروس وأعد الأمريكيين باستعادة حياتهم من كورونا".

وأضاف بايدن، يجب أن يجتمع الديمقراطيون والجمهوريون والمستقلون للعمل معا، لنبنى اقتصادًا يقود العالم وسننقذ الكوكب من تغير المناخ، متابعًا : " أؤمن أن القرن 21 هو القرن الأمريكى سنقود العالم فى شئون المناخ ونجد علاج للسرطان".