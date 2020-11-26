ترامب يطلع مجلس الشيوخ فى بنسلفانيا على تزوير الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وكتب ترامب فى تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "سوف أتحدث فى جلسة استماع مهمة للغاية لمجلس الشيوخ فى ولاية بنسلفانيا.. سنتحدث عن التزوير الهائل الذى حدث فى انتخابات 2020".

وكان المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن الرئيس دونالد ترامب لم يتواصل معه شخصيا منذ فوزه فى الانتخابات.

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