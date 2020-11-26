الخارجية الأمريكية تخطر موظفيها ببدء تسلم فريق بايدن مهامه

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "رويترز" بأن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت موظفيها بأن عملية الانتقال الرئاسى بدأت، وتم تكليف فريق داخل الوزارة بدعم تسليم السلطة لإدارة المرشح الديمقراطى جو بايدن.





وأشارت الوكالة، إلى أن التوجيهات جاءت عن طريق رسالة داخلية بالبريد الإلكترونى اليوم بعدما أبلغت إدارة الخدمات العامة بايدن يوم الاثنين أن بإمكانه بدء تسلم السلطة رسميا.

وجاء فى الرسالة بحسب "روسيا اليوم : "فى أعقاب انتخابات الثالث من نوفمبر، وصل ممثلو فريق الرئيس المنتخب بايدن إلى وزارة الخارجية لدعم تجهيزات الانتقال".

وأضافت: "فريق مخصص سيدعم فريق بايدن لضمان حصوله على المعلومات اللازمة والدعم اللوجيستى".