وأشارت الوكالة، إلى أن التوجيهات جاءت عن طريق رسالة داخلية بالبريد الإلكترونى اليوم بعدما أبلغت إدارة الخدمات العامة بايدن يوم الاثنين أن بإمكانه بدء تسلم السلطة رسميا.
وجاء فى الرسالة بحسب "روسيا اليوم : "فى أعقاب انتخابات الثالث من نوفمبر، وصل ممثلو فريق الرئيس المنتخب بايدن إلى وزارة الخارجية لدعم تجهيزات الانتقال".
وأضافت: "فريق مخصص سيدعم فريق بايدن لضمان حصوله على المعلومات اللازمة والدعم اللوجيستى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأمريكية تخطر موظفيها ببدء تسلم فريق بايدن مهامه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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