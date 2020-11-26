ترامب يصدر عفوا عن مستشار الأمن القومى السابق مايكل فلين

جدة - نرمين السيد - وكان فلين من بين مساعدى الرئيس دونالد ترامب السابقين الذين أدينوا خلال تحقيق أجراه مستشار خاص بشأن تدخل روسى مزعوم فى الانتخابات الرئاسية السابقة. وأقرّ فلين فى عام 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى) بشأن اتصالات مع سفير روسيا لدى الولايات المتحدة.

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