استقالة وزيرة بريطانية بسبب خفض المساعدات الخارجية

جدة - نرمين السيد - وقالت فى استقالتها، اليوم الأربعاء، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية" : "يواجه الكثيرون فى بلادنا تحديات خطيرة نتيجة للوباء، لكننى أعتقد أنه خطأ كبير أن نتخلى عن التزامنا بإنفاق 0.7 بالمئة من الدخل القومى الإجمالى على التنمية".

وأضافت أن قطع المساعدات البريطانية يهدد بتقويض الجهود للترويج لبريطانيا العالمية، وسيقلل من القدرة على التأثير على الدول الأخرى لفعل الصواب.