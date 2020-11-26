جدة - نرمين السيد - ونشر رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، صورة تجمعه بمارادونا، عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، اليوم الأربعاء، معلقا : "لقد أخذتنا إلى قمة العالم.. لقد جعلتنا سعداء للغاية.. كنت أعظم الجميع.. شكرا لوجودك يا دييجو.. سنفتقدك مدى الحياة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الأرجنتين عن مارادونا: أخذتنا إلى قمة العالم وسنفتقدك مدى الحياة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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