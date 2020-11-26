بايدن: الأمريكيون لن يسمحوا بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، من أن الأمريكيين لن يسمحوا بعدم احترام؛ نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر.

وقال في كلمة ألقاها في مدينته ويلمينجتون بمناسبة عيد الشكر، "أعتقد أن هذا الموسم البائس من الانقسام والشيطنة سيفسح المجال أمام سنة مشرقة".

وتابع "لدينا انتخابات حرة ونزيهة.. نحن نحترم النتائج.. هذه الأمة وقوانين البلاد لن تسمح بشيء آخر".

وكشفت وكالة "رويترز" الإخبارية، أمس عن توجيهات أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية لى موظفيها ببدء عملية الانتقال الرئاسي وتكليف فريق داخل الوزارة لتسليم السلطة لإدارة بايدن.

وذكرت الوكالة أن توجيهات الخارجية الأمريكية لموظفيها جاءت عن طريق رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني، بعدما أبلغت إدارة الخدمات العامة بايدن يوم الاثنين أن بإمكانه بدء تسلم السلطة رسميا.

وجاء في الرسالة "في أعقاب انتخابات الثالث من نوفمبر، وصل ممثلو فريق الرئيس المنتخب بايدن إلى وزارة الخارجية لدعم تجهيزات الانتقال".

وأضافت: "فريق مخصص سيدعم فريق بايدن لضمان حصوله على المعلومات اللازمة والدعم اللوجيستي".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، أن بايدن، يعتزم الكشف عن فريقه الاقتصادي الأسبوع المقبل.

وقدم بايدن، الثلاثاء، أعضاء إدارته الجديدة الذين عينهم منذ يومين، مؤكدًا استعدادهم للعمل من اليوم الأول من توليهم مسئولياتهم.

ويعد بايدن أول مرشح رئاسي في الولايات المتحدة يحصل على أكثر من 80 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية، وذلك مع استمرار عملية فرز الأصوات في الولايات.

ووفقا للأرقام المعلنة حتى صباح اليوم الأربعاء، حصل بايدن على 80 مليونا و26 ألف صوت، وظل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عند 73 مليونا و890 ألف صوت فقط.

وفيما يخص أصوات المجمع الانتخابي، حصد بايدن على أصوات 306 في المجمع الانتخابي، أما ترامب حصد 232 صوتا فقط.

وصوت الأمريكيون عبر البريد بأرقام قياسية هذا العام لحماية أنفسهم من التعرض لفيروس كورونا في خضم جائحة عالمي، وقد حذر الخبراء لأشهر من أنه سيكون هناك عدد كبير للأصوات يمكن أن يمتد لأيام بعد يوم الانتخابات.

وأكد مسئول رفيع المستوى في مجلس الأمن القومي الأمريكي أمس، الأربعاء، ان الاجتماعات بين إدارة دونالد ترامب والفريق الانتقالي لجو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، سيتم عقدها قريبا.