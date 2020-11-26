بـ الحب.. بايدن يكشف كيف سيواجه الأزمات في أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن الديمقراطية الأمريكية خضعت لاختبار صعب خلال العام الجاري.
وقال بايدن في كلمة له إن "ديمقراطيتنا خضعت للاختبار هذا العام، وموسم الانقسام القاتم هذا سيفسح المجال لعام من الوحدة والنور"، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأضاف بايدن: "إنها دولة غظيمة ونحن شعب جيد هذه هي الولايات المتحدة".
وأشار بايدن إلى أن "المعرفة بالتاريخ يمكن أن تساعدنا في تسليحنا ضد اليأس ونستحضر من خلاله نضال الأجيال الماضية في نداء للشعب الأمريكي لمواجهة الأزمة"، مضيفًا أن "القوة الدافعة وراء التغيير هي الحب".
وتابع: "هذا يبدو مبتذلًا ولكن كان الأمر دائمًا يدور عن الحب. الحب البسيط. حب الوطن وحب بعضنا البعض".
واستدرك الرئيس الأمريكي المنتخب قائلًا: "هذه الدولة ليست مثالية ولكننا دائمًا سعينا لتشكيل تحالف أكثر مثالية".
وأوضح بايدن أن الديمقراطية الأمريكية تم اختبارها هذا العام، لافتًا إلى أن "ما تعلمناه هو أن الشعب الأمريكي على استعداد للمهمة".
ويعتبر بايدن، أول مرشح رئاسي في الولايات المتحدة يحصل على أكثر من 80 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية، وذلك مع استمرار عملية فرز الأصوات في الولايات.
ووفقا للأرقام المعلنة حتى صباح اليوم الأربعاء، حصل بايدن على 80 مليونا و26 ألف صوت، وظل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عند 73 مليونا و890 ألف صوت فقط.
وفيما يخص أصوات المجمع الانتخابي، حصد بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، أما ترامب حصد 232 صوتا فقط.
وصوت الأمريكيون عبر البريد بأرقام قياسية هذا العام لحماية أنفسهم من التعرض لفيروس كورونا في خضم جائحة عالمي، وقد حذر الخبراء لأشهر من أنه سيكون هناك عدد كبير للأصوات يمكن أن يمتد لأيام بعد يوم الانتخابات.
وأكد مسئول رفيع المستوى في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، ان الاجتماعات بين إدارة دونالد ترامب والفريق الانتقالي لجو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، سيتم عقدها قريبا.
وأعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن كلا من الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس هما الفائزان الواضحان في الانتخابات الرئاسية.
وقالت إدارة الخدمات العامة الأمريكية إن هذا القرار يوفر الدعم اللازم لإجراء انتقال سلس وسلمي للسلطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ الحب.. بايدن يكشف كيف سيواجه الأزمات في أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.