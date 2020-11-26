بـ الحب.. بايدن يكشف كيف سيواجه الأزمات في أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن الديمقراطية الأمريكية خضعت لاختبار صعب خلال العام الجاري.

وقال بايدن في كلمة له إن "ديمقراطيتنا خضعت للاختبار هذا العام، وموسم الانقسام القاتم هذا سيفسح المجال لعام من الوحدة والنور"، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضاف بايدن: "إنها دولة غظيمة ونحن شعب جيد هذه هي الولايات المتحدة".

وأشار بايدن إلى أن "المعرفة بالتاريخ يمكن أن تساعدنا في تسليحنا ضد اليأس ونستحضر من خلاله نضال الأجيال الماضية في نداء للشعب الأمريكي لمواجهة الأزمة"، مضيفًا أن "القوة الدافعة وراء التغيير هي الحب".

وتابع: "هذا يبدو مبتذلًا ولكن كان الأمر دائمًا يدور عن الحب. الحب البسيط. حب الوطن وحب بعضنا البعض".

واستدرك الرئيس الأمريكي المنتخب قائلًا: "هذه الدولة ليست مثالية ولكننا دائمًا سعينا لتشكيل تحالف أكثر مثالية".

وأوضح بايدن أن الديمقراطية الأمريكية تم اختبارها هذا العام، لافتًا إلى أن "ما تعلمناه هو أن الشعب الأمريكي على استعداد للمهمة".